Лустиг: «Во втором тайме мы увидели уже узнаваемую ливерпульскую команду»

Бывший игрок сборной Швеции Микаэль Лустиг прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Вильярреалом» (3:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«В перерыве было бы любопытно обернуться мухой на стене в раздевалке «Ливерпуля». Думаю, все понимали, что играли плохо, чувствовали, мол, это же не мы! Так что не думаю, что в тот момент им следовало устраивать головомойку. Во втором тайме мы увидели уже узнаваемую ливерпульскую команду», — цитирует пресс-служба УЕФА Лустига.

В первой встрече «Ливерпуль» дома выиграл со счетом 2:0, поэтому по сумме двух встреч вышел в финал.

Финал Лиги чемпионов пройдет 28 мая на стадионе «Стад де Франс». Соперником команды Юргена Клоппа станет победитель противостояния «Манчестер Сити» с «Реалом». В первом матче победила английская команда — 4:3.