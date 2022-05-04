Фабинью рассказал, как ему удалось забить «Вильярреалу»

Полузащитник «Ливерпуля» Фабинью после победы над «Вильярреалом» (3:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов признался, что рад своему голу. После перерыва бразилец забил первый мяч своей команды.

«Первой моей мыслью было отдать мяч, но я подумал, что Мане был «вне игры». Решил бить, и, думаю, это был оптимальный выбор. Я действительно очень рад этому голу», — цитирует пресс-служба УЕФА Фабинью.

В первой встрече «Ливерпуль» дома выиграл со счетом 2:0, поэтому по сумме двух встреч вышел в финал.

Финал Лиги чемпионов пройдет 28 мая на стадионе «Стад де Франс». Соперником команды Юргена Клоппа станет победитель противостояния «Манчестер Сити» с «Реалом». В первом матче победила английская команда — 4:3.