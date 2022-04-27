«Ливерпуль» на своем поле победил «Вильярреал» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов

«Ливерпуль» на своем поле обыграл «Вильярреал» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов

«Ливерпуль» дома обыграл «Вильярреал» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов — 2:0.

Первый гол на 53-й минуте в свои ворота забил защитник гостей Первис Эступиньян, а на 55-й отличился форвард хозяев Садио Мане. Между двумя голами прошло 133 секунды.

Ответный матч между «Ливерпулем» и «Вильярреалом» пройдет 3 мая, начало — в 22.00 (мск).

Победитель этой пары сыграет в финале Лиги чемпионов с победителем пары «Манчестер Сити» — «Реал» (счет в первом матче — 4:3).