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27 апреля, 23:49

«Ливерпуль» на своем поле победил «Вильярреал» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов

«Ливерпуль» на своем поле обыграл «Вильярреал» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
27 апреля. Ливерпуль. «Ливерпуль» — «Вильярреал».
Фото Reuters

«Ливерпуль» дома обыграл «Вильярреал» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов — 2:0.

Первый гол на 53-й минуте в свои ворота забил защитник гостей Первис Эступиньян, а на 55-й отличился форвард хозяев Садио Мане. Между двумя голами прошло 133 секунды.

Ответный матч между «Ливерпулем» и «Вильярреалом» пройдет 3 мая, начало — в 22.00 (мск).

Победитель этой пары сыграет в финале Лиги чемпионов с победителем пары «Манчестер Сити» — «Реал» (счет в первом матче — 4:3).

Лига чемпионов. 1/2 финала
27 апр, 22:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
2:0
Вильярреал
Голы
Эступиньян, 53 (1:0), Мане, 55 (2:0)
Ливерпуль
Алиссон ван Дейк Конате Робертсон Александр-Арнолд (Гомес, 81) Фабинью Тиагу Алькантара Хендерсон (Кейта, 72) Диас (Ориги, 81) Мане (Диогу Жота, 73) Салах
Вильярреал
Рульи Альбиоль Пау Торрес Фойт Эступиньян (Орье, 72) Парехо (Тригерос, 72) Капуэ Ло Сельсо Коклен (Педраса, 57) Чуквуэзе (Диа, 72) Груневелд (Пако Алькасер, 86)
Предупреждения
ван Дейк 32’  -  Эступиньян 47’, Ло Сельсо 62’
Судьи
Марчиняк (Польша)
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