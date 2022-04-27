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27 апреля, 23:34

Садио Мане повторил рекорд Дидье Дрогба по голам в плей-офф Лиги чемпионов среди африканцев

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Садио Мане против Рауля Альбиоля.
Фото Reuters

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане отличился голом в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Вильярреала».

Сенегалец повторил рекорд бывшего форварда «Челси» Дидье Дрогба по забитым мячам в плей-офф турнира среди африканских футболистов — у обоих футболистов по 14 голов.

Рекорд по голам в Лиге чемпионов среди африканцев с учетом групповой и отборочной стадий также принадлежит Дидье Дрогба (44). У Мане 23 мяча, он занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров турнира среди игроков из Африки.

Лига чемпионов. 1/2 финала
27 апр, 22:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
2:0
Вильярреал

Дидье Дрогба
Садио Мане
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
ФК Челси
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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