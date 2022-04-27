Садио Мане повторил рекорд Дидье Дрогба по голам в плей-офф Лиги чемпионов среди африканцев

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане отличился голом в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Вильярреала».

Сенегалец повторил рекорд бывшего форварда «Челси» Дидье Дрогба по забитым мячам в плей-офф турнира среди африканских футболистов — у обоих футболистов по 14 голов.

Рекорд по голам в Лиге чемпионов среди африканцев с учетом групповой и отборочной стадий также принадлежит Дидье Дрогба (44). У Мане 23 мяча, он занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров турнира среди игроков из Африки.