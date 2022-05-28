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Сегодня, 22:15

Линекер раскритиковал организацию финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер раскритиковал организацию финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом».

«Я не могу представить более слабую организацию такого события. Полный хаос. Это действительно опасная ситуация», — написал Линекер в Twitter.

Игра между «Реалом» и «Ливерпулем» должна была начаться в 22.00 по московскому времени, но организаторы сообщили, что старт матча отложен на 15 минут.

Вскоре было объявлено о еще одном переносе времени начала игры. На данный момент планируется, что игра начнется в 22.30 по московскому времени.

&laquo;Ливерпуль&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Реал&raquo; в&nbsp;финале Лиги чемпионов. «Ливерпуль» — «Реал»: онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов

ФК Ливерпуль
ФК Реал
Гари Линекер
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