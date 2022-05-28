Линекер раскритиковал организацию финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом»

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер раскритиковал организацию финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом».

«Я не могу представить более слабую организацию такого события. Полный хаос. Это действительно опасная ситуация», — написал Линекер в Twitter.

Игра между «Реалом» и «Ливерпулем» должна была начаться в 22.00 по московскому времени, но организаторы сообщили, что старт матча отложен на 15 минут.

Вскоре было объявлено о еще одном переносе времени начала игры. На данный момент планируется, что игра начнется в 22.30 по московскому времени.