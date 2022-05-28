Начало финала Лиги чемпионов отложено еще на 15 минут

Начало финала Лиги чемпионов между «Реал» и «Ливерпулем» отложено еще на 15 минут.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, начало финала Лиги чемпионов задержано из-за вопросов обеспечения безопасности.

Изначально игра должна была начаться в 22.00 (мск). Однако большое количество фанатов не смогло попасть на трибуны к стартовому свистку.

Игра была перенесена на 15 минут. Однако «Ливерпуль» также опоздал, так как автобус команды застрял в пробке. Футболисты только вышли на предматчевую разминку.