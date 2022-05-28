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Сегодня, 22:09

Начало финала Лиги чемпионов отложено еще на 15 минут

Иван Шитик
Корреспондент
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Начало финала Лиги чемпионов отложено еще на 15 минут.
Фото Reuters

Начало финала Лиги чемпионов между «Реал» и «Ливерпулем» отложено еще на 15 минут.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, начало финала Лиги чемпионов задержано из-за вопросов обеспечения безопасности.

Изначально игра должна была начаться в 22.00 (мск). Однако большое количество фанатов не смогло попасть на трибуны к стартовому свистку.

Игра была перенесена на 15 минут. Однако «Ливерпуль» также опоздал, так как автобус команды застрял в пробке. Футболисты только вышли на предматчевую разминку.

&laquo;Ливерпуль&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Реал&raquo; в&nbsp;финале Лиги чемпионов. «Ливерпуль» — «Реал»: онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов
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