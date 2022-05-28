Брат Матипа рассказал, что французская полиция применяет слезоточивый газ против фанатов

Брат защитника «Ливерпуля» Жоэля Матипа, Марвин, рассказал, что французская полиция применяет слезоточивый газ против фанатов, которые собрались у арены «Стад де Франс», где пройдет финал Лиги чемпионов между «Ливрепулем» и «Реалом».

«Такая организация не соответствует уровню Лиги чемпионов. Использовать слезоточивый газ в местах, где присутствуют женщины и дети — недопустимо и опасно», — цитирует Матипа Sky Sports.

Отметим, что Марвин ушел из очереди на стадион, так как его жена беременна. Они спрятались в одном из ресторанов.

Игра между «Реалом» и «Ливерпулем» должна была начаться в 22.00 по московскому времени, но организаторы сообщили, что старт матча отложен на 15 минут.

Вскоре было объявлено о еще одном переносе времени начала игры. На данный момент планируется, что игра начнется в 22.30 по московскому времени.