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Брат Матипа рассказал, что французская полиция применяет слезоточивый газ против фанатов

Иван Шитик
Корреспондент
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Брат защитника «Ливерпуля» Жоэля Матипа, Марвин, рассказал, что французская полиция применяет слезоточивый газ против фанатов, которые собрались у арены «Стад де Франс», где пройдет финал Лиги чемпионов между «Ливрепулем» и «Реалом».

«Такая организация не соответствует уровню Лиги чемпионов. Использовать слезоточивый газ в местах, где присутствуют женщины и дети — недопустимо и опасно», — цитирует Матипа Sky Sports.

Отметим, что Марвин ушел из очереди на стадион, так как его жена беременна. Они спрятались в одном из ресторанов.

Игра между «Реалом» и «Ливерпулем» должна была начаться в 22.00 по московскому времени, но организаторы сообщили, что старт матча отложен на 15 минут.

Вскоре было объявлено о еще одном переносе времени начала игры. На данный момент планируется, что игра начнется в 22.30 по московскому времени.

&laquo;Ливерпуль&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Реал&raquo; в&nbsp;финале Лиги чемпионов. «Ливерпуль» — «Реал»: начало матча перенесено на 30 минут. Полиция использует слезоточивый газ

Жоэль Матип
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