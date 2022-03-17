«Челси» обыграл «Лилль» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

«Челси» переиграл «Лилль» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 2:1. Игра прошла во Франции.

На 38-й минуте нападающий «догов» Бурак Йылмаз открыл счет, реализовав пенальти. Однако «синим» удалось отыграться благодаря голу Кристиана Пулишича на последних минутах первого тайма.

В начале второй половины встречи защитник Сесар Аспиликуэта забил «Лиллю» и принес своей команде победу.

В первом матче «синие» выиграли со счетом 2:0, поэтому в четвертьфинал вышел «Челси». Соперник станет известен после жеребьевки, которая пройдет 18 марта.