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«Челси» обыграл «Лилль» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
16 марта. «Лилль» — «Челси» — 1:2.
Фото Reuters

«Челси» переиграл «Лилль» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 2:1. Игра прошла во Франции.

На 38-й минуте нападающий «догов» Бурак Йылмаз открыл счет, реализовав пенальти. Однако «синим» удалось отыграться благодаря голу Кристиана Пулишича на последних минутах первого тайма.

В начале второй половины встречи защитник Сесар Аспиликуэта забил «Лиллю» и принес своей команде победу.

В первом матче «синие» выиграли со счетом 2:0, поэтому в четвертьфинал вышел «Челси». Соперник станет известен после жеребьевки, которая пройдет 18 марта.

Лига чемпионов. 1/8 финала
16 мар, 23:00. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Лилль
1:2
Челси
Голы
Бурак Йылмаз, 38 (1:0), Пулишич, 45 (1:1), Аспиликуэта, 71 (1:2)
Лилль
Лео Жардим Зеки Челик (Онана, 60) Тиагу Джало Ботман (Веа, 60) Гудмундссон (Брадарич, 78) Жозе Фонти Шека Андре Бамба (Бен Арфа, 78) Давид (Гомеш, 78) Бурак Йылмаз
Челси
Менди Рюдигер Алонсо Кристенсен (Чалоба, 33) Тиагу Силва Аспиликуэта Жоржиньо (Лофтус-Чик, 74) Канте Ковачич (Маунт, 46) Хаверц (Зиеш, 83) Пулишич (Лукаку, 74)
Предупреждения
Гудмундссон 42’, Жозе Фонти 90+4’  -  Чалоба 34’
Судьи
Масса (Италия)

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