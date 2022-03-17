Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 00:53

«Ювентус» крупно проиграл «Вильярреалу» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
16 марта. «Ювентус» — «Вильярреал» — 0:3.
Фото Reuters

«Вильярреал» обыграл «Ювентус» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 3:0. Игра прошла в Турине.

В первом тайме голов забито не было. Во второй половине Херард Морено открыл счет, реализовав пенальти. Затем По Торрес удвоил преимущество, а на последних минутах Арно Данжума довел счет до крупного, забив с пенальти.

В первом матче была зафискирована ничья (1:1), поэтому в четвертьфинал вышел «Вильярреал». Соперник станет известен после жеребьевки, которая пройдет 18 марта.

Лига чемпионов. 1/8 финала
16 мар, 23:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
0:3
Вильярреал
Голы
Морено, 78 (0:1), Пау Торрес, 85 (0:2), Груневелд, 90+2 (0:3)
Ювентус
Щенсны Де Шильо де Лигт Данилу Ругани (Дибала, 79) Артур Рабьо Локателли (Бернардески, 83) Влахович Мората (Кин, 86) Куадрадо
Вильярреал
Рульи Альбиоль Пау Торрес Эступиньян Орье Парехо (Педраса, 86) Капуэ Тригерос (Коклен, 65) Ло Сельсо (Морено, 74) Груневелд Пино (Чиквуэзе, 65)
Предупреждения
де Лигт 90’  - 
Судьи
Марчиняк (Польша)

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Вильярреал
ФК Ювентус
1
4
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин не обошел бы Ягра, если бы чех не играл в КХЛ. Но Гретцки все равно бы остался лучшим
Чего вы еще не знаете об Овечкине. В его доме семь ванных комнат, у него было пять овчарок, а сын Александра – уже звезда хоккея
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2021/22: 1/8 финала
«Челси» обыграл «Лилль» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов
«Ювентус» — «Вильярреал»: стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы «Лилля» и «Челси» на матч Лиги чемпионов
«Лилль» — «Челси»: где и когда смотреть прямую трансляцию матча Лиги чемпионов
«Ювентус» — «Вильярреал»: где смотреть прямую трансляцию матча Лиги чемпионов
Кьеллини поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Вильярреалом» в Лиге чемпионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Между французской полицией и фанатами «Челси» произошли столкновения перед матчем с «Лиллем»

«Челси» обыграл «Лилль» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости