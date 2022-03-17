«Ювентус» крупно проиграл «Вильярреалу» в 1/8 финала Лиги чемпионов

«Вильярреал» обыграл «Ювентус» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 3:0. Игра прошла в Турине.

В первом тайме голов забито не было. Во второй половине Херард Морено открыл счет, реализовав пенальти. Затем По Торрес удвоил преимущество, а на последних минутах Арно Данжума довел счет до крупного, забив с пенальти.

В первом матче была зафискирована ничья (1:1), поэтому в четвертьфинал вышел «Вильярреал». Соперник станет известен после жеребьевки, которая пройдет 18 марта.