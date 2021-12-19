Анчелотти — о жеребьевке Лиги чемпионов: «Реалу» не повезло. «ПСЖ» — одна из лучших команд Европы»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которой мадридской команде ожидает противостояние с «ПСЖ».
«Реалу» не повезло, но нужно сосредоточиться на этом тяжелом противостоянии, — приводит слова Анчелотти официальный сайт мадридского клуба. — «ПСЖ» — одна из лучших команд Европы. Будет здорово сыграть против них. Нас ожидает захватывающее противостояние».
Первый матч между командами состоится 15-го февраля в Париже, ответная встреча пройдет 9-го марта в Мадриде.
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Дополнительная информация:
https://www.realmadrid.com/en/news/2021/12/18/ancelotti-weve-got-a-squad-that-can-cope-with-these-absentees-the-team-is-ready-for-the-game-
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