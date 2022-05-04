Клопп рассказал, о чем говорил с игроками в перерыве матча «Вильярреал» — «Ливерпуль»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Вильярреалом» (3:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. После первого тайма «красные» проигрывали 0:2.

«В перерыве я сказал ребятам, что во втором тайме они должны сыграть лучше, чем в первом. Я попросил своих помощников найти пример того, что мы сделали правильно в первом тайме, но они не смогли этого сделать. Тогда я сказал ребятам, что они должны искать свободные зоны, играть более гибко и перестать дарить мяч их игрокам, которые использовали персональную опеку», — цитирует пресс-служба УЕФА Клоппа.

В первой встрече «Ливерпуль» дома выиграл со счетом 2:0, поэтому по сумме двух встреч вышел в финал.

Финал Лиги чемпионов пройдет 28 мая на стадионе «Стад де Франс». Соперником команды Юргена Клоппа станет победитель противостояния «Манчестер Сити» с «Реалом». В первом матче победила английская команда — 4:3.