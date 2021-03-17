«Он знает, что делает, в отличие от английских недоумков». Болельщики в восторге от работы Карасева в Лиге чемпионов
«Манчестер Сити» обыграл «Боруссию» из Менхенгладбаха со счетом 2:0 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. На этой игре работала бригада российского арбитра Сергея Карасева.
Вместе с ним игру обслуживали Игорь Демешко, Максим Гаврилин (оба — Россия) и Алексей Кульбаков (Белоруссия). Вся бригада не встала на колено перед началом матча в поддержку движения Black Lives Matter (Жизни темнокожих важны). Тем не менее, болельщики остались довольны работой российских арбитров.
«Одной из звезд матча «Сити» — «Гладбах» стал Сергей Карасев, российский рефери. Мосс, Мэйсон и все слабовидящие, непригодные и некомпетентные примадонны из АПЛ должны посмотреть повтор сегодняшнего матча».
«Сергей Карасев лучший арбитр в мире».
«Премьер-лига, Лига 1 и ла лига нуждаются в таких рефери».
«Можно просто упомянуть российского арбитра? У него фантастический матч».
«Он знает, что делает, в отличие от английских недоумков».
«Кто знал, что судьи не из Англии на самом деле знает, как делать свою работу. Кто-то должен сказать об этом в премьер-лиге».
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