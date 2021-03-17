«Он знает, что делает, в отличие от английских недоумков». Болельщики в восторге от работы Карасева в Лиге чемпионов

«Манчестер Сити» обыграл «Боруссию» из Менхенгладбаха со счетом 2:0 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. На этой игре работала бригада российского арбитра Сергея Карасева.

Вместе с ним игру обслуживали Игорь Демешко, Максим Гаврилин (оба — Россия) и Алексей Кульбаков (Белоруссия). Вся бригада не встала на колено перед началом матча в поддержку движения Black Lives Matter (Жизни темнокожих важны). Тем не менее, болельщики остались довольны работой российских арбитров.

«Одной из звезд матча «Сити» — «Гладбах» стал Сергей Карасев, российский рефери. Мосс, Мэйсон и все слабовидящие, непригодные и некомпетентные примадонны из АПЛ должны посмотреть повтор сегодняшнего матча».

One of the star performers of #MCFC v Gladbach has been Sergei Karasev the Russian ref. Fatty Moss, Lee Mason and all the PL's partially sighted, unfit, incompetent prima donnas should be forced to watch re-runs of tonight's game — ernie whalley (@forkncork) March 16, 2021

«Сергей Карасев лучший арбитр в мире».

Sergei Karasev best referee in the world — Ben ?? (@KingAymeric_) March 16, 2021

«Премьер-лига, Лига 1 и ла лига нуждаются в таких рефери».

The PL, Ligue 1, and La Liga need those types of referees — WVP (@MCFCWVP) March 16, 2021

«Можно просто упомянуть российского арбитра? У него фантастический матч».

Can we just mention the Russian referee? Fantastic game from him — Oliver_Boisen ??? (@OliverBoisen) March 16, 2021

«Он знает, что делает, в отличие от английских недоумков».

He knows what he's doing unlike English half wits

Not bad for a CL ref — ?? (@MCFC_KippaxKing) March 16, 2021

«Кто знал, что судьи не из Англии на самом деле знает, как делать свою работу. Кто-то должен сказать об этом в премьер-лиге».