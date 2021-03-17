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«Он знает, что делает, в отличие от английских недоумков». Болельщики в восторге от работы Карасева в Лиге чемпионов

08:45
Бригада Сергея Карасева отработала на матче «Манчестер Сити» — «Боруссия». Фото twitter.com/borussia
Бригада Сергея Карасева отработала на матче «Манчестер Сити» — «Боруссия». Фото twitter.com/borussia
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«Манчестер Сити» обыграл «Боруссию» из Менхенгладбаха со счетом 2:0 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. На этой игре работала бригада российского арбитра Сергея Карасева.

Вместе с ним игру обслуживали Игорь Демешко, Максим Гаврилин (оба — Россия) и Алексей Кульбаков (Белоруссия). Вся бригада не встала на колено перед началом матча в поддержку движения Black Lives Matter (Жизни темнокожих важны). Тем не менее, болельщики остались довольны работой российских арбитров.

«Одной из звезд матча «Сити» — «Гладбах» стал Сергей Карасев, российский рефери. Мосс, Мэйсон и все слабовидящие, непригодные и некомпетентные примадонны из АПЛ должны посмотреть повтор сегодняшнего матча».

«Сергей Карасев лучший арбитр в мире».

«Премьер-лига, Лига 1 и ла лига нуждаются в таких рефери».

«Можно просто упомянуть российского арбитра? У него фантастический матч».

«Он знает, что делает, в отличие от английских недоумков».

«Кто знал, что судьи не из Англии на самом деле знает, как делать свою работу. Кто-то должен сказать об этом в премьер-лиге».

Манчестер Сити — Боруссия М

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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