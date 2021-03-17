Карасев не преклонил колено в Лиге чемпионов. Он просто красавец

Бригада матча Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Боруссия» М во главе с Сергеем Карасевым показала, что имеет свое мнение по поводу движения Black Lives Matter.

Black Lives Matter стал одним из символов протестов против полицейского произвола в отношении чернокожих в США. В мае там прошли массовые столкновения после убийства белым копом афроамериканца Джорджа Флойда — человек скончался после того, как офицер придушил его коленом.

Краткий экскурс в историю нужен для того, чтобы все окончательно поняли: россияне Сергей Карасев, Игорь Демешко и Максим Гаврилин, а также белорус Алексей Кульбаков, обслуживающие встречу в Будапеште, не имеют никакого отношения ни к причинам возникновения движения BLM, ни к его распространению на Западе. А раз так, то они абсолютно правы, не встав на одно колено.

16 марта. Будапешт. «Манчестер Сити» — «Боруссия» М. Фото Reuters

На каком основании арбитры должны были это сделать? Только потому, что так поступили футболисты? А если игроки решат в едином порыве спрыгнуть вниз с верхнего яруса трибун стадиона «Ференц Пушкаш», судьями тоже нужно последовать их примеру? Или Карасев, Демешко, Гаврилин и Кульбаков или их предки (родившиеся и выросшие в стране развитого интернационализма) виноваты в многовековом угнетении людей с темным цветом кожи? В возникновении и развитии рабства? В появлении расовой сегрегации? Нет, нет и еще раз нет.

Каждый имеет свое мнение. И если Де Брейне, Гюндоган, Эдерсон, Штиндль, Тюрам-младший и остальные футболисты «Ман Сити» и «Боруссии» считают важным преклонять колено в память о том, в чем они ни на йоту не виноваты — это их полное право. Но его совершенно нет ним у них, ни у кого-либо другого в плане осуждения другой позиции — ау, британские СМИ, это, прежде всего, вас касается. Или на Западе уже не чтут толерантность и плюрализм мнений? Вроде, чтут. Так следуйте своей линии.

Карасев известен не только как рефери высокого класса, но и как большой поклонник музыкального направления «металл», причем судья сам умеет неплохо управляться с гитарой. Сергей и выглядит-то довольно брутально — бритая под ноль голова способствует. Прекрасно представляю себе его в кожаной косухе приставшим на колено на сцене в момент исполнения соло. А вот в такой же позе на поле — ну никак.

Уверен, что у Карасева, мужика как говорят в судейских кругах принципиального, подобного тоже в мыслях никогда не возникало. И он прав. Не стоит навязывать людям то, что они не понимают не принимают.