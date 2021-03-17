Футбол
Лига чемпионов
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Таблицы / Плей-офф
Календарь / результаты
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Лука Модрич: «Чувствую себя так, словно мне снова 27»

07:51
Теги:

Полузащитник «Реала» Лука Модрич после победы над «Аталантой» в 1/8 финала Лаги чемпионов (3:1) признался, что не обращает внимания на возраст. 35-летний хорват был признан лучшим игроком встречи.

Чувствую себя так, словно мне снова 27! Не вспоминаю о своем возрасте. Важна не отметка в паспорте, а твоя игра на поле. Я еще голоден до борьбы на самом высоком уровне и работаю каждый день, чтобы оставаться здесь. Сейчас было важно пройти в четвертьфинал после двух сезонов, когда мы выбывали раньше. Мы можем зайти очень далеко.

Реал — Аталанта

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029479--real-madrid-vs-atalanta/

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




Загрузка...