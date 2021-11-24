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«Интер» — «Шахтер»: прямая трансляция матча Лиги чемпионов

18:45
Иван Перишич. Фото Reuters
Иван Перишич. Фото Reuters
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В среду, 24 ноября, «Интер» сыграет дома против донецкого «Шахтера» в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

Встреча пройдет в Милане (Италия) на стадионе «Джузеппе Меацца». Начало — в 20.45 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию матча «Интер» — «Шахтер». Видеотрансляция в прямом эфире будет доступна на matchtv.ru. Она начнется в 20.30.

«Интер» с 7 очками занимает второе место в турнирной таблице группы D. «Шахтер» (1 балл) и последняя, 4-я строчка.

Лига чемпионов. Группа D
24 нояб, 20:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Шахтер Д

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 23 и 24 ноября, 5-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Мальме» — «Зенит» и другие игры