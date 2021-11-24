На 49-й минуте матча 5-го тура Лиги чемпионов «Мальме» — «Зенит» (1:1) в штрафной площади шведской команды Йоан Далин столкнулся с Венделом, после чего арбитр Андрис Трейманис наказал голкипера 11-метровым ударом и предупреждением. До сих пор идут споры, правильно ли поступил судья. Не следовало ли ему удалить вратаря?

23 ноября. Мальме. «Мальме» — «Зенит» — 1:1.

Нет. Рефери поступил правильно. Потому что у него не было оснований для применения красной карточки.

Если считать, что Далин лишил Вендела явной возможности забить гол, нужно учесть, что вратарь попытался сыграть в мяч, и произошло это в штрафной площади. В таком случае по правилам игры нарушителю выносится предупреждение.

23 ноября. Мальме. «Мальме» — «Зенит» — 1:1.

23 ноября. Мальме. «Мальме» — «Зенит» — 1:1.

Нельзя квалифицировать действия вратаря и как серьезное нарушение правил или агрессивное поведение. Не было удара шипами, не использовалась чрезмерная сила. Случился безрассудный фол — за это показывается желтая карточка.

23 ноября. Мальме. «Мальме» — «Зенит» — 1:1.