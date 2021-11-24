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Судейство

«Мальме» — «Зенит»: судья ошибся, не удалив вратаря шведской команды?

14:10
23 ноября. Мальме. «Мальме» — «Зенит» — 1:1. 23 ноября. Мальме. «Мальме» — «Зенит» — 1:1. 23 ноября. Мальме. «Мальме» — «Зенит» — 1:1. 23 ноября. Мальме. «Мальме» — «Зенит» — 1:1. 23 ноября. Мальме. «Мальме» — «Зенит» — 1:1. 23 ноября. Мальме. «Мальме» — «Зенит» — 1:1.
23 ноября. Мальме. «Мальме» — «Зенит» — 1:1.
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На 49-й минуте матча 5-го тура Лиги чемпионов «Мальме» — «Зенит» (1:1) в штрафной площади шведской команды Йоан Далин столкнулся с Венделом, после чего арбитр Андрис Трейманис наказал голкипера 11-метровым ударом и предупреждением. До сих пор идут споры, правильно ли поступил судья. Не следовало ли ему удалить вратаря?

23 ноября. Мальме. «Мальме» — «Зенит» — 1:1.
23 ноября. Мальме. «Мальме» — «Зенит» — 1:1.

Нет. Рефери поступил правильно. Потому что у него не было оснований для применения красной карточки.

Если считать, что Далин лишил Вендела явной возможности забить гол, нужно учесть, что вратарь попытался сыграть в мяч, и произошло это в штрафной площади. В таком случае по правилам игры нарушителю выносится предупреждение.

23 ноября. Мальме. «Мальме» — «Зенит» — 1:1.
23 ноября. Мальме. «Мальме» — «Зенит» — 1:1.
23 ноября. Мальме. «Мальме» — «Зенит» — 1:1.
23 ноября. Мальме. «Мальме» — «Зенит» — 1:1.

Нельзя квалифицировать действия вратаря и как серьезное нарушение правил или агрессивное поведение. Не было удара шипами, не использовалась чрезмерная сила. Случился безрассудный фол — за это показывается желтая карточка.

23 ноября. Мальме. «Мальме» — «Зенит» — 1:1.
23 ноября. Мальме. «Мальме» — «Зенит» — 1:1.
23 ноября. Мальме. «Мальме» — «Зенит» — 1:1.
23 ноября. Мальме. «Мальме» — «Зенит» — 1:1.

Лига чемпионов. Группа H
23 нояб, 23:00. Swedbank Stadium (Malmo New Stadium) (Мальме)
Мальме
1:1
Зенит
Голы
Рикс, 28 (1:0), Ракицкий, 90+2 (1:1)
Нереализованный пенальти
Дзюба 52
Мальме
Далин Ахмедходжич Брорссон Мойсандер Ларссон Левицки Инносент Рикс Пенья (Ракип, 78 ) Чолак Бирманчевич (Ольссон, 69 )
Зенит
Кержаков Чистяков Ловрен (Ерохин, 46) Ракицкий Дуглас Сантос Караваев Барриос Вендел Клаудиньо (Мостовой, 46) Малком (Круговой, 90+3) Дзюба
Предупреждения
Далин 50, Ахмедходжич 56, Мойсандер 74, Рикс 90, Ларссон 90  -  Клаудиньо 36, Вендел 55, Чистяков 62
Судьи
Андрис Трейманис Харалдс Гудерманис Алексей Спасенников
ВАР
Пиньейру Делажо

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Александр Бобров все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 23 и 24 ноября, 5-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Мальме» — «Зенит» и другие игры