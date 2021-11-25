Защитник «Реала» Дани Карвахаль после победы над «Шерифом» (3:0) в Лиге чемпионов отметил, что у мадридской команды лучшая полузащита в мире.

«Холодно тут, но добытый результат согревает. Мы уже прошли в 1/8 финала, значит, цель достигнута. Преодолев какое-то наваждение, из-за которого постоянно пропускали, теперь мы с этой оборонительной задачей справляемся, и наша цель — это закрепить.

Каземиро, Кроос и Модрич абсолютно лучшие во всем мире, и наш тренер уже сказал об этом перед матчем. Они доказали это, навязав свой темп игры. У нас и мысли не было расслабиться, едва мы повели с преимуществом в два мяча, ведь тогда мы могли бы поставить себя под угрозу перед игрой с «Интером», — цитирует пресс-служба УЕФА Карвахаля.