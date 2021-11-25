«Обидно, что мы проиграли, но это футбол». Кимпембе — о поражении от «Манчестер Сити»
04:56
Защитник «ПСЖ» Преснель Кимпембе после поражения от «Манчестер Сити» (1:2) в Лиге чемпионов отметил, что команде обидно. Парижане в начале второго тайма открыли счет, но затем пропустили два мяча.
«Обидно, что мы проиграли, но это футбол. Мы собираемся проанализировать этот матч, чтобы исправить то, что пошло не так», — цитирует пресс-служба УЕФА Кимпембе.
Стоит отметить, что и «ПСЖ», и «Манчестер Сити» уже гарантировали себе участие в плей-офф Лиги чемпионов.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032664--man-city-vs-paris/
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