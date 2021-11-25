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«Обидно, что мы проиграли, но это футбол». Кимпембе — о поражении от «Манчестер Сити»

04:56
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Защитник «ПСЖ» Преснель Кимпембе после поражения от «Манчестер Сити» (1:2) в Лиге чемпионов отметил, что команде обидно. Парижане в начале второго тайма открыли счет, но затем пропустили два мяча.

«Обидно, что мы проиграли, но это футбол. Мы собираемся проанализировать этот матч, чтобы исправить то, что пошло не так», — цитирует пресс-служба УЕФА Кимпембе.

Стоит отметить, что и «ПСЖ», и «Манчестер Сити» уже гарантировали себе участие в плей-офф Лиги чемпионов.

Манчестер Сити — ПСЖ

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032664--man-city-vs-paris/

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Евгений Козинов все материалы автора

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