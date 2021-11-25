Защитник «ПСЖ» Преснель Кимпембе после поражения от «Манчестер Сити» (1:2) в Лиге чемпионов отметил, что команде обидно. Парижане в начале второго тайма открыли счет, но затем пропустили два мяча.

«Обидно, что мы проиграли, но это футбол. Мы собираемся проанализировать этот матч, чтобы исправить то, что пошло не так», — цитирует пресс-служба УЕФА Кимпембе.

Стоит отметить, что и «ПСЖ», и «Манчестер Сити» уже гарантировали себе участие в плей-офф Лиги чемпионов.