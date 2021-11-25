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Мессиас рассказал, как забил победный гол в ворота «Атлетико»

07:49
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Нападающий «Милана» Мессиас Жуниор после победы над «Атлетико» в 5-м туре Лиги чемпионов посвятил свой гол семье. 30-летний бразилец стал автором единственного мяча в игре.

«Увидел мяч и долго не раздумывал — просто ударил посильнее. Посвящаю этот гол своей семье и друзьям в Бразилии, а также всем тем людям в «Милане», кто верил в мои способности», — цитирует пресс-служба УЕФА Мессиаса.

Атлетико — Милан

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Евгений Козинов все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 23 и 24 ноября, 5-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Мальме» — «Зенит» и другие игры