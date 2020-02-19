Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн продемонстрировал скорость легкоатлета в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (2:1). По данным Sky Sports, в одном из эпизодов он преодолел дистанцию в 60 метров за 6,64 секунды. Мировой рекорд в беге на 60 м составляет всего на 0,3 секунды меньше — 6,34. Его установил ровно два года назад, 18 февраля 2018 года американец Крис Коулмэн.

Холанн стал первым футболистом в истории Лиги чемпионов, который сыграл за две команды в течение одного розыгрыша. До нынешнего сезона это было запрещено. 19-летний форвард стал автором обеих мячей своей команды. Всего на его счету 11 голов в 8 играх за «Боруссию» после перехода в январе этого года.