Стало известно, что говорил главный тренер «Барселоны» Хави в перерыве матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией» (0:3).

«Некоторые из вас не понимают, что значит играть за «Барселону», — приводит слова Хави Diario Sport.

По информации источника, тренер повышал голос на игроков.

После встречи в раздевалке каталонского клуба было преимущественно тихо.

По итогам группового этапа «Барселона» с семью очками заняла третье место в группе E и вышла в плей-офф Лиги Европы. «Бавария» набрала 18 очков и с первого места вышла в плей-офф Лиги чемпионов.