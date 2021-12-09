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Хави — игрокам в перерыве матча с «Баварией»: «Некоторые из вас не понимают, что значит играть за «Барселону»

Хави раскритиковал игроков «Барселоны» в перерыве матча с «Баварией»
14:49
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Стало известно, что говорил главный тренер «Барселоны» Хави в перерыве матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией» (0:3).

«Некоторые из вас не понимают, что значит играть за «Барселону», — приводит слова Хави Diario Sport.

По информации источника, тренер повышал голос на игроков.

После встречи в раздевалке каталонского клуба было преимущественно тихо.

По итогам группового этапа «Барселона» с семью очками заняла третье место в группе E и вышла в плей-офф Лиги Европы. «Бавария» набрала 18 очков и с первого места вышла в плей-офф Лиги чемпионов.

Дополнительная информация:

https://www.sport.es/es/noticias/barca/xavi-vestuario-entendeis-significa-jugar-12958784

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Карен Саркисян все материалы автора

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