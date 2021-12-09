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На Украине сравнили результаты национальных клубов с российским командами в Европе

14:34
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Главный редактор украинского журнала «Футбол» Артем Франков в разговоре с «СЭ» подвел итоги выступления российских и украинских клубов в еврокубках.

«Если сравнивать наши клубы в Лиге Европы, то еще не все решено. Сегодня «Спартак» может занять любое место. Желаю успехов! А украинские клубы уже везде вылетели... «Зенит» — молодцы. В Лиге чемпионов российские клубы выступил лучше. Да и в целом ваши клубы в Европе выступили лучше, чем наши», — сказал Франков «СЭ».

После очередных матчей еврокубков Россия по-прежнему сохраняет 10-е место в рейтинге УЕФА. Расстояние между российской лигой и украинской, которые боролись за место в первой десятке в таблице коэффициентов УЕФА, снова составляет 1,282 балла. У российских клубов по итогам последних пяти сезонов 32,882 балла, у украинских — 31,6 балла.

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