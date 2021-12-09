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Мюллер: «Не думаю, что «Барселона» может справиться с интенсивностью футбола топ-уровня»

Мюллер заявил, что «Барселона» не может справиться с интенсивностью футбола топ-уровня
17:13
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Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал победу над «Барселоной» (3:0) в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Бавария» старалась сделать игру более интенсивной, — приводит слова Мюллера ESPN. — Мы в этом плане сильно отличаемся от нынешней «Барселоны». Технически у них есть все, у них также есть хорошие футболисты, но они не могут обеспечить такую же интенсивность во владении и без мяча.

Не думаю, что они могут справиться с интенсивностью футбола топ-уровня", — сказал Мюллер.

По итогам группового этапа «Бавария» набрала 18 очков и с первого места в группе E вышла в плей-офф Лиги чемпионов. «Барселона» с семью очками заняла третье место и вышла в плей-офф Лиги Европы.

Дополнительная информация:

https://www.espn.com/soccer/barcelona-espbarcelona/story/4543057/bayerns-thomas-muller-slams-barcelona-they-cant-cope-with-europes-best

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Карен Саркисян все материалы автора

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