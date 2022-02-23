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Сегодня, 01:36

Харгривз прокомментиролва ничью «Вильярреала» и «Ювентуса»

Евгений Козинов
Корреспондент

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и «Баварии» Оуэн Харгривз оценил гол Душана Влаховича в матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Вильярреал» — «Ювентус». Форвард туринского клуба уже на 32-й секунде встречи открыл счет.

«Гол Влаховича — это чистый класс. В нем было все: забегание за спину, превосходный прием мяча. Отменный прием для первого касания мяча в Лиге чемпионов. Быстро забив, «Ювентус» отошел назад и сдерживал давление. «Вильяреалу» пришлось постараться, чтобы забить», — цитирует пресс-служба УЕФА Харгривза.

Ответная встреча пройдет в Турине 16 марта. Начало матча — 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. 1/8 финала
22 февр, 23:00. Estadio de la Ceramica (Вильярреал)
Вильярреал
1:1
Ювентус
Голы
Влахович, 1 (0:1), Парехо, 66 (1:1)
Вильярреал
Рульи Альбиоль Пау Торрес Фойт Морено (Эступиньян, 79) Педраса (Тригерос, 79) Парехо Капуэ Ло Сельсо Чиквуэзе (Диа, 90) Груневелд (Пино, 90)
Ювентус
Щенсны Де Шильо (Пеллегрини, 87) де Лигт Данилу Алекс Сандру (Бонуччи, 46) Маккенни (Закария, 81) Рабьо Локателли (Артур, 71) Влахович Мората Куадрадо
Предупреждения
Рульи 73’  -  Рабьо 74’
Судьи
Зиберт (Германия)
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2033903--villarreal-vs-juventus/
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