Харгривз прокомментиролва ничью «Вильярреала» и «Ювентуса»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и «Баварии» Оуэн Харгривз оценил гол Душана Влаховича в матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Вильярреал» — «Ювентус». Форвард туринского клуба уже на 32-й секунде встречи открыл счет.

«Гол Влаховича — это чистый класс. В нем было все: забегание за спину, превосходный прием мяча. Отменный прием для первого касания мяча в Лиге чемпионов. Быстро забив, «Ювентус» отошел назад и сдерживал давление. «Вильяреалу» пришлось постараться, чтобы забить», — цитирует пресс-служба УЕФА Харгривза.

Ответная встреча пройдет в Турине 16 марта. Начало матча — 23.00 по московскому времени.