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Сегодня, 01:38

Канте признан лучшим игроком матча Лиги чемпионов «Челси» — «Лилль»

Екатерина Савостина
Корреспондент
Нголо Канте (в центре).
Фото Getty Images

Полузащитник «Челси» Нголо Канте признан лучшим игроком первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лиллем» (2:0).

«От первой до последней минуты он царил повсюду. Возвращал мяч, выигрывал единоборства и отдал голевой пас Пулишичу. Канте провел выдающийся и очень интенсивный матч», — говорится на официальном сайте УЕФА.

Голы в этой игре забили Кай Хаверц и Кристиан Пулишич.

Ответная встреча состоится 16 марта во Франции. Начало матча — в 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. 1/8 финала
22 февр, 23:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
2:0
Лилль
Голы
Хаверц, 8 (1:0), Пулишич, 63 (2:0)
Челси
Менди Рюдигер Алонсо (Сарр, 80) Кристенсен Тиагу Силва Аспиликуэта Канте Ковачич (Лофтус-Чик, 51) Зиеш (Сауль, 60) Хаверц Пулишич (Вернер, 80)
Лилль
Лео Жардим Зеки Челик Тиагу Джало (Гудмундссон, 77) Ботман Жозе Фонти Шека Ренату Санчеш (Бен Арфа, 81) Андре Онана (Бурак Йылмаз, 65) Бамба Давид (Жегрова, 81)
Предупреждения
Лофтус-Чик 83’  -  Бен Арфа 87’
Судьи
Мансано (Испания)

Источник: https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2033901--chelsea-vs-losc/
Н`Голо Канте
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ФК Челси
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