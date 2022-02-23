Канте признан лучшим игроком матча Лиги чемпионов «Челси» — «Лилль»

Полузащитник «Челси» Нголо Канте признан лучшим игроком первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лиллем» (2:0).

«От первой до последней минуты он царил повсюду. Возвращал мяч, выигрывал единоборства и отдал голевой пас Пулишичу. Канте провел выдающийся и очень интенсивный матч», — говорится на официальном сайте УЕФА.

Голы в этой игре забили Кай Хаверц и Кристиан Пулишич.

Ответная встреча состоится 16 марта во Франции. Начало матча — в 23.00 по московскому времени.