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Сегодня, 01:28

Влахович поделился эмоциями от дебюта в Лиге чемпионов

Екатерина Савостина
Корреспондент
Душан Влахович.
Фото Reuters

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович поделился впечатлениями после первого матча 1/8 финала с «Вильярреалом» (1:1).

Он забил гол на 32-й секунде матча. Это его дебютная игра в Лиге чемпионов.

«Было здорово забить в дебютном матче. Это был очень эмоциональный момент. Но я не могу быть на сто процентов удовлетворен, потому что не выиграли . Мы должны продолжать усердно работать. Показали хорошую игру и могли победить. Мы должны просто сосредоточиться на следующей игре.

Мы старались хорошо играть и во втором тайме, но иногда соперник не позволяет тебе делать то, что ты хочешь. Так что поздравляю их с тем, что они сравняли счет», — приводит слова Влаховича официальный сайт УЕФА.

Зимой Влахович перешел в «Ювентус» из «Фиорентины». Ответная встреча Лиги чемпионов пройдет в Турине 16 марта.

Источник: https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2033903--villarreal-vs-juventus/
Душан Влахович
Лига чемпионов УЕФА
ФК Вильярреал
ФК Ювентус
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