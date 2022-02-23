Влахович поделился эмоциями от дебюта в Лиге чемпионов

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович поделился впечатлениями после первого матча 1/8 финала с «Вильярреалом» (1:1).

Он забил гол на 32-й секунде матча. Это его дебютная игра в Лиге чемпионов.

«Было здорово забить в дебютном матче. Это был очень эмоциональный момент. Но я не могу быть на сто процентов удовлетворен, потому что не выиграли . Мы должны продолжать усердно работать. Показали хорошую игру и могли победить. Мы должны просто сосредоточиться на следующей игре.

Мы старались хорошо играть и во втором тайме, но иногда соперник не позволяет тебе делать то, что ты хочешь. Так что поздравляю их с тем, что они сравняли счет», — приводит слова Влаховича официальный сайт УЕФА.

Зимой Влахович перешел в «Ювентус» из «Фиорентины». Ответная встреча Лиги чемпионов пройдет в Турине 16 марта.