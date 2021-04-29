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Гвардьола считает, что второй тайм матча с «ПСЖ» был превосходным

01:12
Хосеп Гвардьола. Фото Reuters
Хосеп Гвардьола. Фото Reuters
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола прокомментировал гостевую победу над «ПСЖ» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов (2:1).

«Мы очень хорошо начали матч. Затем пропустили и ощущали давление. Второй тайм был превосходным во всех отношениях. Мы забили два мяча в гостях, что очень важно, но через шесть дней придется еще попотеть.

При счете 0:1 мы недостаточно хорошо играли с мячом. «Сити» не часто играет на этой стадии в Лиге чемпионов. Хочу, чтобы в ответном матче мы просто были собой. Мы неплохо справляемся и не можем играть по-другому.

Порой требуется время, чтобы раскрепоститься и стать собой. Во втором тайме мы стали играть по-другому в плане давления на соперника. Это нелегко против таких игроков, как Неймар, Мбаппе и Ди Мария. Я очень доволен, как мы сегодня сыграли», — приводит слова Гвардьолы официальный сайт УЕФА.

Ответная встреча состоится 4 мая в Манчестере.

 

ПСЖ — Манчестер Сити

 

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029494--paris-vs-man-city/

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/2 финала — пары ПСЖ — Манчестер Сити и Реал — Челси — расписание и результаты матчей плей-офф — новости и обзоры