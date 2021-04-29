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Де Брейне признан лучшим игроком матча «ПСЖ» — «Манчестер Сити»

00:14
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне признан лучшим игроком матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (2:1). Английская команда одержала волевую побебу. Бельгиец стал автором первого гола своей команды. После игры ему вручили памятный приз.

ПСЖ — Манчестер Сити

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/2 финала — пары ПСЖ — Манчестер Сити и Реал — Челси — расписание и результаты матчей плей-офф — новости и обзоры