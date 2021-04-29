Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне признан лучшим игроком матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (2:1). Английская команда одержала волевую побебу. Бельгиец стал автором первого гола своей команды. После игры ему вручили памятный приз.

? Goalscorer Kevin De Bruyne takes the prize after taking control of the game and leading a second-half comeback in Paris First place medal



? You can vote for @DeBruyneKev to win the Player of the Week prize when the poll opens ?#UCLPOTM | #UCL pic.twitter.com/yKjHFBzLDs — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 28, 2021