Почеттино — о поражении от «Ман Сити»: «Забитые ими голы стали случайностью»
Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино прокомментировал домашнее поражение от «Манчестер Сити» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов (1:2).
«Мы видели сегодня два разных тайма. В первом тайме мы хорошо сыграли. Мы создавали моменты и заслуженно вышли вперед, а после перерыва лучше был «Сити». Забитые ими голы стали случайностью, но они создавали больше, чем мы. В итоге каждая команда провела по одному хорошему тайму.
Мы разочарованы двумя пропущенными мячами. Трудно принять то, что это произошло в полуфинале. Но во втором тайме «Сити» сыграл стабильнее. Было нелегко справляться с ними. Они действовали чуть более агрессивно. Нам было нелегко возвращать себе мяч.
В футболе нужно верить. Противостояние возобновится через шесть дней. Мы должны постараться забить и победить. Конечно, мы ощущаем давление, но нужно стараться», — приводит слова Почеттино официальный сайт УЕФА.
Ответная встреча состоится 4 мая в Манчестере.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029494--paris-vs-man-city/
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