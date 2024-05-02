Маркиньюс: «В ответном матче «ПСЖ» должен быть более решительным как в нападении, так и в обороне»

Капитан «ПСЖ» Маркиньюс прокомментировал поражение от дортмундской «Боруссии» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Это была проверка двух команд, которые любят идти вперед, владеть мячом и прессинговать. Это была физическая проверка. У нас было много моментов, особенно во втором тайме, и таких, которые нельзя упускать, если хочешь попасть в финал Лиги чемпионов. Дома нам придется убедиться, что справимся с этим.

Здесь всегда сложно играть. Мы знали, какой напряженной будет матч. 1:0 — мы уже преодолевали такое раньше, особенно дома, при поддержке наших болельщиков. Ответный матч? Там будут «Парк де Пренс» и наши болельщики. Мы знаем, что можем сыграть намного лучше, чем сегодня. Мы просто должны использовать свои шансы, когда мы их получим, и быть более решительными как в нападении, так и в обороне», — цитирует пресс-служба УЕФА Маркиньюса.

Ответная игра состоится через неделю, 7 мая, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало — 22.00 по московскому времени.