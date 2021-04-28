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Гвардиола рассказал о тактике «Манчестер Сити» в матче с «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов

08:41
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал об ожиданиях от первого матча полуфинала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

«Если постоянно владеть мячом, игра будет сбалансированной. Мы будем пропускать контратаки, по-другому невозможно. Если обороняешься очень глубоко, Неймар, Мбаппе, Мария, Верратти, Маркиньюс превращаются в грозное оружие. Они привыкли играть против соперников, которые проводят в обороне по 90 минут, и все равно находить варианты. Это не лучший способ защищаться против такой команды.

Мы понимаем, насколько грозные игроки собраны в атаке «ПСЖ». Все, кто любит футбол, это знают. Однако это полуфинал Лиги чемпионов, чего еще мы должны ожидать? Мы не будем играть 90 минут и думать, какой же это хороший игрок. Нас будет волновать только один вопрос: как победить?» - приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.

Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» - «Манчестер Сити» состоится сегодня, 28 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

ПСЖ - Манчестер Сити

 

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029494--paris-vs-man-city/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/2 финала — пары ПСЖ — Манчестер Сити и Реал — Челси — расписание и результаты матчей плей-офф — новости и обзоры