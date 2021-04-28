Гвардиола рассказал о тактике «Манчестер Сити» в матче с «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал об ожиданиях от первого матча полуфинала Лиги чемпионов против «ПСЖ».
«Если постоянно владеть мячом, игра будет сбалансированной. Мы будем пропускать контратаки, по-другому невозможно. Если обороняешься очень глубоко, Неймар, Мбаппе, Мария, Верратти, Маркиньюс превращаются в грозное оружие. Они привыкли играть против соперников, которые проводят в обороне по 90 минут, и все равно находить варианты. Это не лучший способ защищаться против такой команды.
Мы понимаем, насколько грозные игроки собраны в атаке «ПСЖ». Все, кто любит футбол, это знают. Однако это полуфинал Лиги чемпионов, чего еще мы должны ожидать? Мы не будем играть 90 минут и думать, какой же это хороший игрок. Нас будет волновать только один вопрос: как победить?» - приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.
Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» - «Манчестер Сити» состоится сегодня, 28 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029494--paris-vs-man-city/
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