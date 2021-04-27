27 и 28 апреля пройдут первые матчи полуфинала Лиги чемпионов. Во вторник «Реал» в Мадриде сыграет с «Челси», а в среду «ПСЖ» в Париже примет «Манчестер Сити».

27 апреля

«Реал» — «Челси» (22.00 по московскому времени)

Трансляция на канале «Матч ТВ» и «Футбол 1».

28 апреля

«ПСЖ» — «Манчестер Сити» (22.00 по московскому времени)

Трансляция на канале «Матч ТВ» и «Футбол 1».

Ответные матчи полуфинала ЛЧ пройдут 4 и 5 мая.