Расписание матчей полуфинала Лиги чемпионов: «Реал» — «Челси», «ПСЖ» — «Ман Сити»
10:00
27 и 28 апреля пройдут первые матчи полуфинала Лиги чемпионов. Во вторник «Реал» в Мадриде сыграет с «Челси», а в среду «ПСЖ» в Париже примет «Манчестер Сити».
27 апреля
«Реал» — «Челси» (22.00 по московскому времени)
Трансляция на канале «Матч ТВ» и «Футбол 1».
28 апреля
«ПСЖ» — «Манчестер Сити» (22.00 по московскому времени)
Трансляция на канале «Матч ТВ» и «Футбол 1».
Ответные матчи полуфинала ЛЧ пройдут 4 и 5 мая.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/2 финала — пары ПСЖ — Манчестер Сити и Реал — Челси — расписание и результаты матчей плей-офф — новости и обзоры
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