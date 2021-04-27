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Расписание матчей полуфинала Лиги чемпионов: «Реал» — «Челси», «ПСЖ» — «Ман Сити»

10:00
Кубок Лиги чемпионов. Фото Reuters
Кубок Лиги чемпионов. Фото Reuters
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27 и 28 апреля пройдут первые матчи полуфинала Лиги чемпионов. Во вторник «Реал» в Мадриде сыграет с «Челси», а в среду «ПСЖ» в Париже примет «Манчестер Сити».

27 апреля

«Реал» — «Челси» (22.00 по московскому времени)
Трансляция на канале «Матч ТВ» и «Футбол 1».

Реал — Челси

28 апреля

«ПСЖ» — «Манчестер Сити» (22.00 по московскому времени)
Трансляция на канале «Матч ТВ» и «Футбол 1».

ПСЖ — Манчестер Сити

Ответные матчи полуфинала ЛЧ пройдут 4 и 5 мая.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/2 финала — пары ПСЖ — Манчестер Сити и Реал — Челси — расписание и результаты матчей плей-офф — новости и обзоры