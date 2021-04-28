Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Тухель оценил игру Вернера в матче против «Реала» в полуфинале Лиги чемпионов

08:19
Теги:

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился мнением об игре Тимо Вернера в первом матче полуфинала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:1). Нападающий не смог забить гол с нескольких метров в начале встречи.

«Он не реализовал отличные шансы против «Реала». Это, конечно, не помогает набрать уверенности, но и постоянно сожалеть об упущенных возможностях нет смысла. У миллионов людей возникают проблемы гораздо серьезнее нереализованных моментов.

В этом и заключается красота спорта — завтра все начнется с начала. Он может быть разочарован, но завтра он отдохнет, и уже после этого начнет все с начала. Вернер настоящий профессионал и футболист высочайшего уровня. Он много работает и часто оказывается в потенциально опасных позициях, и от этого необходимо отталкиваться.

Я думаю, что все воспринимают эту ситуацию как есть. Справиться с ней нападающему достаточно просто — забивай в следующем матче, и о твоих промахах тут же перестанут говорить», – приводит слова Тухеля официальный сайт «Челси».

Ответная встреча полуфинала Лиги чемпионов состоится 5 мая в Лондоне.

Дополнительная информация:

https://www.chelseafc.com/ru/news/2021/04/27/tuchel-feels-chelse-may-have-deserved-more-from-our--demanding--

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
Эксперт из США назвал первые 100 дней президентства Байдена успешными
Увлеченные АУЕ* приятели избили пенсионера, отрезали ему ухо и сожгли
Каким болезням подвержены люди с разными группами крови

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/2 финала — пары ПСЖ — Манчестер Сити и Реал — Челси — расписание и результаты матчей плей-офф — новости и обзоры