Тухель оценил игру Вернера в матче против «Реала» в полуфинале Лиги чемпионов

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился мнением об игре Тимо Вернера в первом матче полуфинала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:1). Нападающий не смог забить гол с нескольких метров в начале встречи.

«Он не реализовал отличные шансы против «Реала». Это, конечно, не помогает набрать уверенности, но и постоянно сожалеть об упущенных возможностях нет смысла. У миллионов людей возникают проблемы гораздо серьезнее нереализованных моментов.

В этом и заключается красота спорта — завтра все начнется с начала. Он может быть разочарован, но завтра он отдохнет, и уже после этого начнет все с начала. Вернер настоящий профессионал и футболист высочайшего уровня. Он много работает и часто оказывается в потенциально опасных позициях, и от этого необходимо отталкиваться.

Я думаю, что все воспринимают эту ситуацию как есть. Справиться с ней нападающему достаточно просто — забивай в следующем матче, и о твоих промахах тут же перестанут говорить», – приводит слова Тухеля официальный сайт «Челси».

Ответная встреча полуфинала Лиги чемпионов состоится 5 мая в Лондоне.