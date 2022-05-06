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Клопп о вылете «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов: «Это большой удар. Все были готовы выключить телевизор»

Клопп считает, что вылет из Лиги чемпионов не повлияет на игру «Манчестер Сити» в АПЛ
Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о вылете «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов.

«Это большой удар, — приводит слова Клоппа Sky Sports. — Все уже были готовы выключить телевизор. Могу представить, как это жестоко. У меня случались такие матчи, это не очень приятно. Но «Манчестер Сити» будет готов к воскресенью».

«Манчестер Сити» вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/2 финала, проиграв «Реалу» по сумме двух матчей со счетом 5:6. В финале турнира «Реал» сыграет с «Ливерпулем».

В английской премьер-лиге (АПЛ) «Манчестер Сити» после 34 туров набрал 83 очка и занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Ливерпуль» на один балл.

В воскресенье, 8 мая, «Манчестер Сити» дома сыграет с «Ньюкаслом». «Ливерпуль» в субботу, 7 мая, примет «Тоттенхэм».

Источник: https://www.skysports.com/football/news/11669/12606627/jurgen-klopp-says-liverpools-champions-league-final-date-with-real-madrid-feels-like-destiny
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