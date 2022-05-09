Певица Камила Кабейо выступит на церемонии открытия финала Лиги чемпионов

Американская певица кубинского происхождения Камила Кабейо выступит на церемонии открытия финала Лиги чемпионов сезона-2021/22. Она известна по композициям Bam Bam, Senorita и Havana.

«Я буду очень рада выйти на сцену перед майским финалом Лиги чемпионов в Париже! Я намерена устроить по-настоящему особенное шоу, объединив дух моего латинского наследия и чувство единения любителей музыки и спорта во всем мире. Не могу дождаться!» — приводит слова певицы пресс-служба УЕФА.

В финале Лиги чемпионов сыграют «Ливерпуль» и «Реал». Матч состоится 28 мая на стадионе «Стад де Франс».