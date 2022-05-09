Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 17:59

Певица Камила Кабейо выступит на церемонии открытия финала Лиги чемпионов

Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Камила Кабейо.
Фото Global Look Press

Американская певица кубинского происхождения Камила Кабейо выступит на церемонии открытия финала Лиги чемпионов сезона-2021/22. Она известна по композициям Bam Bam, Senorita и Havana.

«Я буду очень рада выйти на сцену перед майским финалом Лиги чемпионов в Париже! Я намерена устроить по-настоящему особенное шоу, объединив дух моего латинского наследия и чувство единения любителей музыки и спорта во всем мире. Не могу дождаться!» — приводит слова певицы пресс-служба УЕФА.

В финале Лиги чемпионов сыграют «Ливерпуль» и «Реал». Матч состоится 28 мая на стадионе «Стад де Франс».

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/news/0275-151a6896b815-a0ecd34f4e65-1000--%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%
Лига чемпионов УЕФА
2
1
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Компьютерные игры о Второй мировой войне: подборка ко Дню Победы
Все подробности романа Александры Трусовой и Марка Кондратюка: он восхищался ее бесстрашием, она поддерживала его, их объединила любовь к четверным
Материалы сюжета: Лига чемпионов, финал «Ливерпуль» — «Реал»
Анчелотти: «Я останусь в «Реале» до 80 лет, если не сойду с ума»
Гвардиола об эмоциях после вылета «Ман Сити» из Лиги чемпионов: «Жизнь — это не всегда хорошие моменты»
Чеферин: «Бензема — один из самых недооцененных футболистов в истории»
Гвардиола: «Если бы «Манчестер Сити» выиграл Лигу Чемпионов, все говорили бы, что дело в деньгах»
Клопп о вылете «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов: «Это большой удар. Все были готовы выключить телевизор»
Родриго рассказал, что Бензема предлагал ему пробить пенальти в матче с «Манчестер Сити»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гвардиола об эмоциях после вылета «Ман Сити» из Лиги чемпионов: «Жизнь — это не всегда хорошие моменты»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости