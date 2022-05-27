Клопп: «Слухи о «Баварии» не повлияют на качество игры Мане в финале Лиги чемпионов»

Клопп уверен, что слухи о «Баварии» не повлияет на качество игры Мане в финале Лиги чемпионов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп уверен, что слухи о переходе нападающего команды Садио Мане в «Баварию» не повлияют на его игру в финале Лиги чемпионов.

«Садио находится в лучшей форме, это точно. Наблюдать за ним просто одно удовольствие. Слухи о «Баварии» меня не волнуют. Садио полностью сосредоточен на финале ЛЧ, это не повлияет на качество его игры. Он знает, насколько матч важен для него и для нас. Это не первый раз, когда слухи о «Баварии» появляются перед большой игрой, так что никаких проблем нет», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

Ранее сообщалось, что «Бавария» уверена, что сможет подписать Мане за сумму не более 50 миллионов евро.

В текущем сезоне 30-летний форвард провел за мерсисайдцев 50 матчей, забил 23 гола и отдал 5 результативных передач.

«Ливерпуль» в субботу, 28 мая, сыграет против «Реала» в финале Лиги чемпионов-2021/22.