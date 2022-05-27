Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 18:34

Клопп: «Слухи о «Баварии» не повлияют на качество игры Мане в финале Лиги чемпионов»

Клопп уверен, что слухи о «Баварии» не повлияет на качество игры Мане в финале Лиги чемпионов
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп уверен, что слухи о переходе нападающего команды Садио Мане в «Баварию» не повлияют на его игру в финале Лиги чемпионов.

«Садио находится в лучшей форме, это точно. Наблюдать за ним просто одно удовольствие. Слухи о «Баварии» меня не волнуют. Садио полностью сосредоточен на финале ЛЧ, это не повлияет на качество его игры. Он знает, насколько матч важен для него и для нас. Это не первый раз, когда слухи о «Баварии» появляются перед большой игрой, так что никаких проблем нет», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

Ранее сообщалось, что «Бавария» уверена, что сможет подписать Мане за сумму не более 50 миллионов евро.

В текущем сезоне 30-летний форвард провел за мерсисайдцев 50 матчей, забил 23 гола и отдал 5 результативных передач.

«Ливерпуль» в субботу, 28 мая, сыграет против «Реала» в финале Лиги чемпионов-2021/22.

Источник: https://www.skysports.com/football/live-blog/11095/12476234/transfer-centre-live-sadio-mane-promises-special-answer-over-his-liverpool-future?postid=3950280#liveblog-body
Садио Мане
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Баланс: упражнения для развития равновесия
Чешские старики и везучие американцы против вечных финалистов. Прогнозы на полуфиналы ЧМ по хоккею-2022
Материалы сюжета: Лига чемпионов, финал «Ливерпуль» — «Реал»
«Ливерпуль» — «Реал»: прогноз на матч Лиги чемпионов 28 мая 2022 года
«Ливерпуль» — «Реал»: сумасшедшая результативность — главный тренд финала
Селюк — о финале Лиги чемпионов: «Пусть Бензема оформит хет-трик в финале и обойдет Роналду»
«Реал» vs «Ливерпуль» — идеальный финал! Нас ждет рок-концерт, который нельзя пропустить
Карпин рассказал, за какую команду будет болеть в финале Лиги чемпионов
Мане — о своем будущем: «После матча с «Реалом» я дам особенный ответ»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мюллер считает, что «Ливерпуль» победит «Реал» в финале Лиги чемпионов

Валерий Гладилин заявил, что в финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» не стоит ждать зрелищной игры
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости