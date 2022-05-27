Мюллер считает, что «Ливерпуль» победит «Реал» в финале Лиги чемпионов

Форвард «Баварии» Томас Мюллер поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль».

«Впечатление, что «Ливерпуль» лучше. Если посмотреть, что «Реал» сделал в чемпионате и — особенно — в Лиге чемпионов, я бы не списывал их со счетов. Поэтому я скажу: 2:2 и победа «Ливерпуля» по пенальти», — приводит слова Мюллера Tz.

Финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» пройдет 28 мая во Франции на стадионе «Стад де Франс». Начало — в 22.00 (мск).