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Сегодня, 15:07

Мюллер считает, что «Ливерпуль» победит «Реал» в финале Лиги чемпионов

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Форвард «Баварии» Томас Мюллер поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль».

«Впечатление, что «Ливерпуль» лучше. Если посмотреть, что «Реал» сделал в чемпионате и — особенно — в Лиге чемпионов, я бы не списывал их со счетов. Поэтому я скажу: 2:2 и победа «Ливерпуля» по пенальти», — приводит слова Мюллера Tz.

Финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» пройдет 28 мая во Франции на стадионе «Стад де Франс». Начало — в 22.00 (мск).

Источник: https://www.tz.de/sport/fussball/mueller-tippt-auf-liverpool-und-klagt-sind-selbst-schuld-zr-91574096.html?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1653624326
Томас Мюллер
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