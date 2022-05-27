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Сегодня, 14:33

В «Баварии» уверены, что подпишут Мане менее чем за 50 миллионов евро

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«Бавария» уверена, что сможет подписать нападающего «Ливерпуля» Садьо Мане за сумму не более 50 миллионов евро, сообщает Sky Germany.

Спортивный директор мюнхенского клуба Хасан Салихамиджич считает 30-летнего сенегальца приоритетным трансфером этим летом.

Контракт форварда с «Ливерпулем» истекает в июне 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает Мане в 80 миллионов евро.

В текущем сезоне он провел за мерсисайдцев 50 матчей, забил 23 гола и отдал 5 результативных передач.

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