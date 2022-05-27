В «Баварии» уверены, что подпишут Мане менее чем за 50 миллионов евро

«Бавария» уверена, что сможет подписать нападающего «Ливерпуля» Садьо Мане за сумму не более 50 миллионов евро, сообщает Sky Germany.

Спортивный директор мюнхенского клуба Хасан Салихамиджич считает 30-летнего сенегальца приоритетным трансфером этим летом.

Контракт форварда с «Ливерпулем» истекает в июне 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает Мане в 80 миллионов евро.

В текущем сезоне он провел за мерсисайдцев 50 матчей, забил 23 гола и отдал 5 результативных передач.