Валерий Гладилин заявил, что в финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» не стоит ждать зрелищной игры

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от предстоящего финального матча Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом».

«Здесь уже другой уровень. По сути, играют две сборных мира, подбор разных футболистов в разном сочетании, — приводит «Газета.Ru» слова Гладилина. — Обе команды выйдут максимально собранными, мобилизованные — в этом нет вопросов. Игроки и там, и там высочайшего класса. Будет матч на результат, не будет яркой игры, открытого суперфутбола. Здесь все знают друг друга, игроки знают друг друга наизусть, не один раз играли между собой в разных турнирах. Опытные команды, опытные тренеры — для них главное результат. Все будет просчитано, никаких авантюр, зрелищного футбола не получится».

Также специалист ответил на вопрос, станет ли для «Ливерпуля» дополнительной мотивацией поражение от «Реала» в финале Лиги чемпионов-2017/18 (1:3).

«Нет. Это все пройденный этап. Здесь финал Лиги чемпионов — это самый крутой турнир среди клубов. Многие тренеры стремятся выиграть этот кубок, но многим это не удается, хотя они выдающиеся специалисты», — подчеркнул Гладилин.

Финал Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» пройдет в субботу, 28 мая, начало — в 22:00 (мск).