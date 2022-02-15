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Сегодня, 20:29

Клопп: «Интер» — играющая команда, которая очень хороша в обороне. «Ливерпуль» ждет хороший матч»

Клопп высказался о предстоящем матче «Ливерпуля» с «Интером»
Карен Саркисян
Корреспондент

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Интером».

«Мы знаем, что сыграем против очень сильной команды с особым стилем игры, — приводит слова Клоппа официальный сайт английского клуба. — «Интер» — играющая команда, которая очень хороша в обороне. Сложный соперник. «Ливерпуль» ждет хороший матч».

Тренер ответил, станет ли преимуществом «Ливерпуля» то, что первую встречу команда проведет в гостях.

«Надеюсь. До матча сложно судить. Это должно стать преимуществом, но все зависит от результата в Милане. Это не решающий момент, мы не хотим слишком полагаться на «Энфилд». Здорово, что стадион может помочь нам, когда это необходимо, но будет лучше, если нам не нужно будет сильно на него полагаться», — сказал он.

Первый матч «Ливерпуля» с «Интером» состоится завтра, 16 февраля, в Милане. Ответная встреча пройдет 8 марта в Ливерпуле. Обе игры начнутся в 23.00 по московскому времени.

Источник: https://www.liverpoolfc.com/news/jurgen-klopp-facing-inter-away-goals-change-and-squad-choices
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