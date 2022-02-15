Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

«Английские клубы очень сильны, — приводит слова Индзаги Football Italia. — Все клубы из Англии, кроме «Челси» выиграли свои группы. «Ливерпуль» — одна из сильнейших команд Европы. Но «Интер» много лет не играл в 1/8 финала и постарается пройти в четвертьфинал Лиги чемпионов».

По словам тренера, он попросит своих подопечных выйти на поле и сыграть в свой футбол.

«Все матчи начинаются с 0:0. Мы будем использовать свои методы, у нас будет своя мотивация. В некоторых встречах важно позаботиться о каждой мелочи. Мы видели игры «Ливерпуля», в том числе с «Миланом». У них глубокий состав, отличный тренер, команда действует интенсивно, так что нам нельзя выключаться», — сказал он.