Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 20:10

Индзаги: «Ливерпуль» — одна из сильнейших команд Европы. Но «Интер» постарается пройти в четвертьфинал Лиги чемпионов»

Индзаги высказался о предстоящем матче «Интера» с «Ливерпулем»
Карен Саркисян
Корреспондент

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

«Английские клубы очень сильны, — приводит слова Индзаги Football Italia. — Все клубы из Англии, кроме «Челси» выиграли свои группы. «Ливерпуль» — одна из сильнейших команд Европы. Но «Интер» много лет не играл в 1/8 финала и постарается пройти в четвертьфинал Лиги чемпионов».

По словам тренера, он попросит своих подопечных выйти на поле и сыграть в свой футбол.

«Все матчи начинаются с 0:0. Мы будем использовать свои методы, у нас будет своя мотивация. В некоторых встречах важно позаботиться о каждой мелочи. Мы видели игры «Ливерпуля», в том числе с «Миланом». У них глубокий состав, отличный тренер, команда действует интенсивно, так что нам нельзя выключаться», — сказал он.

Первый матч «Ливерпуля» с «Интером» состоится завтра, 16 февраля, в Милане. Ответная встреча пройдет 8 марта в Ливерпуле. Обе игры начнутся в 23.00 по московскому времени.

Источник: https://football-italia.net/inzaghi-reveals-what-hell-tell-his-inter-players-before-liverpool-clash/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Интер (Интернационале)
ФК Ливерпуль
Симоне Индзаги
0
Читайте также
Бросила свою сборную и принесла золото другой стране. Самая неоднозначная олимпийская чемпионка
Камила Валиева выступила с короткой программой на Олимпиаде - сквозь слезы и дрожь. И выиграла ее
Реклама
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2021/22: 1/8 финала
Александер-Арнолд: «Манчестер Сити» выиграл АПЛ, но не Лигу чемпионов. «Ливерпуль» взял оба трофея»
Доннарума: «ПСЖ» хочет пройти как можно дальше и выиграть Лигу чемпионов"
Клопп: «Интер» — команда топ-уровня. Но «Ливерпуль» постарается выиграть»
«Интер» — «Ливерпуль»: чемпиону Италии нечем ответить на игру Салаха и Мане
Неймар может попасть в стартовый состав «ПСЖ» на матч с «Реалом»
Неймар — в заявке «ПСЖ» на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Клопп: «Мне нравилось правило выездного гола в Лиге чемпионов. Но мы играем не для того, чтобы хоть как-то пройти дальше»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости