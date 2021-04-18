11 клубов Европы могут объявить о создании Суперлиги, УЕФА может исключить их из еврокубков
11 клубов из топ-чемпионатов Европы собираются объявить о создании Суперлиги. Об этом сообщил журналист Бертран Латур в Twitter. Как отмечается, среди них пять топ-клубов из английской премьер-лиги, а также по три клуба из Испании и Италии.
Суперлига подразумевает участие 20 лучших клубов Европы. Однако УЕФА крайне негативно относится к этой инициативе. По информации Gazzetta dello Sport, УЕФА может подать иск на 50-60 миллиардов евро против команд, которые захотят участвовать в новом турнире. Кроме того, УЕФА грозится дисквалифицировать эти клубы из еврокубков.
Ранее сообщалось, что в Суперлигу войдут шесть английских клубов: «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур».
Суперлига в случае создания будет состоять из двух групп по десять команд. За сезон команды проведут 18-23 матча. При этом при вступлении в Суперлигу клуб получит 350 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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