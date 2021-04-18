11 клубов Европы могут объявить о создании Суперлиги, УЕФА может исключить их из еврокубков

11 клубов из топ-чемпионатов Европы собираются объявить о создании Суперлиги. Об этом сообщил журналист Бертран Латур в Twitter. Как отмечается, среди них пять топ-клубов из английской премьер-лиги, а также по три клуба из Испании и Италии.

Суперлига подразумевает участие 20 лучших клубов Европы. Однако УЕФА крайне негативно относится к этой инициативе. По информации Gazzetta dello Sport, УЕФА может подать иск на 50-60 миллиардов евро против команд, которые захотят участвовать в новом турнире. Кроме того, УЕФА грозится дисквалифицировать эти клубы из еврокубков.

Ранее сообщалось, что в Суперлигу войдут шесть английских клубов: «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур».

Суперлига в случае создания будет состоять из двух групп по десять команд. За сезон команды проведут 18-23 матча. При этом при вступлении в Суперлигу клуб получит 350 миллионов евро.