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Форвард «ПСЖ» Неймар признан игроком недели в Лиге чемпионов

13:40
Неймар. Фото AFP
Неймар. Фото AFP
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Форвард «ПСЖ» Неймар признан лучшим игроком недели по итогам ответных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов, сообщается на официальном сайте УЕФА.

В матче с «Баварией» бразилец не отметился результативными действиями. Парижане проиграли в этой встрече со счетом 0:1, но все же вышли в полуфинал благодаря победе в первой встрече.

На звание игрока недели также претендовали полузащитник «Реала» Каземиро, хавбек «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган и нападающий «Челси» Кристиан Пулишич.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/

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