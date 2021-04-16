Форвард «ПСЖ» Неймар признан игроком недели в Лиге чемпионов
13:40
Форвард «ПСЖ» Неймар признан лучшим игроком недели по итогам ответных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов, сообщается на официальном сайте УЕФА.
В матче с «Баварией» бразилец не отметился результативными действиями. Парижане проиграли в этой встрече со счетом 0:1, но все же вышли в полуфинал благодаря победе в первой встрече.
На звание игрока недели также претендовали полузащитник «Реала» Каземиро, хавбек «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган и нападающий «Челси» Кристиан Пулишич.
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