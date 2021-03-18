Флику обидно, что «Бавария» снова пропустила

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился впечатлениями после матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лацио» (2:1).

«Для меня было важно, чтобы мы выиграли этот матч, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА 18 марта. — «Лацио» хорошо защищался, но я думаю, что мы победили заслужено. Обидно, что мы снова пропустили.

У нас сильное нападение, но порой мы играем рискованно. Для нас важно продолжать играть в таком ключе и встречать соперника высоко, оказывая давление на его защитные порядки.

Конечно, время от времени у противника будут возникать шансы, но я хочу, чтобы мы играли именно так. Если я назову команду, с которой не хочу играть, то она непременно выпадет нам".

В первой игре «Бавария» победила 4:1. Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 19 марта.