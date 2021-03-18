Зиех рад голу в ворота «Атлетико» в Лиге чемпионов

Полузащитник «Челси» Хаким Зиех после победы над «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0) отметил, что команда может быть довольна своей игрой.

«После стартовых 10 минут мы взяли игру под контроль и показали свой футбол. Команда хорошо справилась. Соперник мало что создал впереди. Можем быть довольны своей игрой. В этом матче были сложные отрезки, но в целом мы контролировали ход встречи. Мне удалось забить важный мяч. Я долго этого ждал», — цитирует пресс-служба УЕФА Зиеха