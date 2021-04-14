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Флик рассказал, чего «Баварии» не хватило для прохода «ПСЖ»

00:51
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Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик подвел итог матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (1:0). В первой игре парижане победили 3:2 и по сумме двух матчей вышли в полуфинал.

«Мы бы прошли дальше, если бы не растеряли столько голевых моментов в первом матче, если б не пропустили тогда третий мяч, — цитирует Флика официальный сайт УЕФА 14 апреля. — Я должен выразить огромную признательность своей команде, пусть даже если дальше прошел «ПСЖ». Но будет честно поздравить и соперника.

Обычно моя команда очень умело действует в завершающей стадии атак, но сегодня не хватало последнего касания. Мы должны принять это поражение, пусть даже если надеялись на иной исход".

В полуфинале «ПСЖ» сыграет с победителем пары «Манчестер Сити» — «Боруссия».

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029490--paris-vs-bayern/#

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры