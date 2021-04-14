Президент «ПСЖ» считает, что Неймар надолго останется в команде

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи после матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (0:1) сказал, что бразильский форвард Неймар в команде надолго.

«Новый контракт Неймара? Думаю, Неймар останется в «ПСЖ» надолго», — цитирует президента парижан итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter со ссылкой на эфире Sky Sport Italia.

29-летний бразилец в текущем сезоне провел 21 матч за «ПСЖ» и забил 13 мячей при восьми голевых передачах.