Президент «ПСЖ» считает, что Неймар надолго останется в команде
00:46
Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи после матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (0:1) сказал, что бразильский форвард Неймар в команде надолго.
«Новый контракт Неймара? Думаю, Неймар останется в «ПСЖ» надолго», — цитирует президента парижан итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter со ссылкой на эфире Sky Sport Italia.
29-летний бразилец в текущем сезоне провел 21 матч за «ПСЖ» и забил 13 мячей при восьми голевых передачах.
0
Зачет
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю