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Эрлин Холанн: «Чувствую, что способен на большее»

03:38
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн после победы над «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1) отметил, что способен на большее. Норвежец оформил дубль и был признан лучшим игроком встречи.

— Я рад получить награду, но чувствую, что способен на большее, — цитирует пресс-служба УЕФА Холанна. — Мне нужно играть лучше на этом уровне, много работать, чтобы прогрессировать. Результат достаточно опасен для нас, ведь у «ПСЖ» очень сильная команда.

Боруссия Д — ПСЖ

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2027120--dortmund-vs-paris/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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