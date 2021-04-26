Эден Азар попал в заявку «Реала» на матч с «Челси»
16:46
«Реал» в Twitter 26 апреля огласил список игроков, которые попали в заявку на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов против «Челси». В этот список попал и нападающий Эден Азар.
Матч «Реал» — «Челси» пройдет 27 апреля, начало в 22.00 (мск).
Азар вышел на поле в матче 32-го тура чемпионата Испании с «Бетисом» (0:0). Бельгиец сыграл за «Реал» впервые с 13 марта, то есть впервые за шесть недель. Весь этот период он восстанавливался после травмы.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/2 финала — пары ПСЖ — Манчестер Сити и Реал — Челси — расписание и результаты матчей плей-офф — новости и обзоры
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