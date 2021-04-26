Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Эден Азар попал в заявку «Реала» на матч с «Челси»

16:46
Теги:

«Реал» в Twitter 26 апреля огласил список игроков, которые попали в заявку на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов против «Челси». В этот список попал и нападающий Эден Азар.

Матч «Реал» — «Челси» пройдет 27 апреля, начало в 22.00 (мск).

Азар вышел на поле в матче 32-го тура чемпионата Испании с «Бетисом» (0:0). Бельгиец сыграл за «Реал» впервые с 13 марта, то есть впервые за шесть недель. Весь этот период он восстанавливался после травмы.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 4145
Все опросы
Кто сыграет в финале Лиги чемпионов?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
Видео: Что можно и запрещено делать на Страстной неделе
Путин подписал указ о призыве на военные сборы пребывающих в запасе граждан
Дело возбудили после видео с издевательствами в московской больнице

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/2 финала — пары ПСЖ — Манчестер Сити и Реал — Челси — расписание и результаты матчей плей-офф — новости и обзоры