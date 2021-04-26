Эден Азар попал в заявку «Реала» на матч с «Челси»

«Реал» в Twitter 26 апреля огласил список игроков, которые попали в заявку на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов против «Челси». В этот список попал и нападающий Эден Азар.

Матч «Реал» — «Челси» пройдет 27 апреля, начало в 22.00 (мск).

Азар вышел на поле в матче 32-го тура чемпионата Испании с «Бетисом» (0:0). Бельгиец сыграл за «Реал» впервые с 13 марта, то есть впервые за шесть недель. Весь этот период он восстанавливался после травмы.