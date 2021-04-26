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Варан оценил шансы «Реала» победить «Челси» в полуфинале Лиги чемпионов

13:33
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Защитник «Реала» Рафаэль Варан высказался по поводу предстоящего первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Челси».

«Мы в полуфинале Лиги чемпионов. Этот этап очень сложный. Наша игра должна быть идеальной, и мы должны играть с мыслями о победе с самого начала. Сделаем все, чтобы добиться хорошего результата.

Челси - очень целостная команда. У них есть высококлассные игроки. Они могут играть по-разному. Будет важно адаптироваться к быстрому и опасному сопернику. Нам придется хорошо защищаться, работать вместе и оставлять мало места на поле», - приводит слова Варана официальный сайт УЕФА.

Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Челси» состоится завтра, 27 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

 

Реал - Челси

 

Дополнительная информация:

https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029495--real-madrid-vs-chelsea/

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